Найденный в вагоне на станции метро "Медведково" бесхозный пакет угрозы не представляет

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили бесхозный пакет, оставленный неизвестным в вагоне электропоезда на станции "Медведково" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, в полицию поступила информация о бесхозном пакете, оставленном неизвестным в вагоне электропоезда, двигавшегося по Калужско-Рижской линии метрополитена. "Для его проверки состав был отогнан в отстойник в районе станции "Медведково". По результатам проверки установлено, что никакой опасности для граждан нет", - отметил он.
Мышляев добавил, что инцидент не повлиял на движение электропоездов, станция работает в штатном режиме.