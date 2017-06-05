Поезда Московского метрополитена готовы к работе в условиях шквала и урагана

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Поезда московского метро готовы к работе в сложных погодных условиях, в том числе, при шквале и урагане, и проезд там не представляет опасности для пассажиров. Об этом сообщил журналистам и. о. замначальника Московского метрополитена - начальника Службы подвижного состава Александр Курганов.
"Подвижной состав прошел все испытания, в том числе ветра, дождя, он сертифицирован и для людей никаких угроз не представляет, люди могут спокойно и комфортно ездить. Не будет никаких внешних факторов воздействия на людей", - сказал он.
Москва и Подмосковье 29 мая пережили удар стихии: шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 15 человек (десять человек в Москве и пятеро в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.