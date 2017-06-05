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Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро

Москва
5 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Вместо табличек на дверях появится информация о названии станции и пересадках, которые на ней можно сделать

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Информационные таблички "вход" и "выход" убрали с входных дверей московского метрополитена. Вместо них на дверях разместят информацию с названием станции и имеющимися на ней пересадками, сообщил в понедельник журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"На входных дверях больше нет красно-зеленых табличек "вход" и "выход", - сказал он.

По его словам, введен "новый стандарт информации" - вместо привычных табличек "вход" и "выход" на дверях теперь наклеят таблички с названием станции и всеми пересадками, которые на ней можно сделать.

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