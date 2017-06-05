Еще четыре перехватывающие парковки заработают около станций метро в этом месяце в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Четыре перехватывающие парковки заработают у станций московского метро до конца текущего месяца, они рассчитаны на 540 машин. Об этом сообщил журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Это парковки у станций "Зябликово", "Пятницкое шоссе", "Волоколамская" и "Теплый Стан", - сказал он.

По данным столичной мэрии, около 80% всех автомобилистов, оставляющих машины на перехватывающих парковках, затем пересаживаются на метро. При совершении двух поездок на метро парковка будет бесплатной. Около 20% пользователей перехватывающих парковок - посетители ближайших торговых и бизнес-центров.