Дополнительные поезда выйдут на линии московского метро в дни Кубка конфедераций

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Дополнительные составы выйдут на линии московского метрополитена в часы пик в дни проведения Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"В отдельные часы график движения поездов будет увеличен, чтобы поддержать увеличенный пассажиропоток", - сказал он.
Кубок конфедераций состоится в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.