Фестиваль "Музыка Земли" в Москве откроется двумя премьерами

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли" в третий раз откроется 12 июня в Москве. На праздничном концерте прозвучат премьеры в исполнении руководителя смотра, пианиста Бориса Березовского, а также Государственного академического камерного оркестра России. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

На вечере будет представлено новое творение российского композитора-неоромантика Игоря Райхельсона - сочинение "Мерема", сочетающее элементы джаза, классики и фольклора. По словам композитора, идея произведения родилась после выступления одноименной этнографической студии из Мордовии, прошлогоднего лауреата фестиваля "Музыка Земли".

Второй премьерой станет написанная Ольгой Викторовой по заказу фестиваля фантазия для фортепиано, струнного оркестра и ударных "В Китае-городе". "Название связано с песней, исполняемой во время одного из важнейших ритуалов старинного свадебного обряда "Раздача девичьей красы", - отметили в оргкомитете.

Концерт-открытие даст старт приему заявок творческих коллективов и исполнителей на участие в фестивале. Интернет-голосование продлится до 1 октября. В начале ноября запланированы отборочные концерты, а в День народного единства, 4 ноября, состоится гала-концерт победителей и известных исполнителей классической и фольклорной музыки.

"Мы постарались развернуть программу в сторону исполнителей и групп, которые работают на стыке музыкальных направлений. Музыка, которая корнями уходит в фольклор, по форме очень современна и даже, использую модный термин, инновационна", - отметил Березовский.

Фестиваль "Музыка Земли" проводится с 2015 года и объединяет в своей программе этническую и академическую музыку. За это время в конкурсе приняло участие около 600 творческих коллективов и исполнителей со всей страны. Критерием оценки конкурсных работ выступают художественная ценность репертуара (этнографическая точность), уровень мастерства и артистизма, соответствие стилей исполнения национальным устным, музыкальным, певческим и инструментальным традициям, а также художественный уровень оформления (костюмы, реквизит).