Время ожидания столичных автобусов сократится за счет новой системы Мосгортранса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мосгортранс успешно завершил тестирование автоматизированной системы оповещения водителей "Интервал" и начал внедрять ее на городских маршрутах Москвы. Эта система позволит сократить время ожидания автобусов, троллейбусов и трамваев и исключить одновременное прибытие нескольких транспортных средств одного маршрута, говорится в сообщении компании.

"Систему оповещения водителей об интервалах движения уже разместили на всем подвижном составе предприятия. <…> Нововведение сократит время ожидания на остановках и повысит равномерность работы общественного транспорта", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова.

Эта система позволяет из кабины автобуса, трамвая или троллейбуса отслеживать интервалы до ближайших транспортных средств маршрута. Автоматизированная система рассчитывает интервалы до ближайшего транспорта одного маршрута на основании навигационных данных ГЛОНАСС/GPS. При чрезмерном сокращении или увеличении расстояния между транспортными средствами водитель может скорректировать скорость движения, поясняется в сообщении.

Мосгортранс активно внедряет современные технологии на своих маршрутах. Так, в марте 2017 года компания запустила собственное приложение для пассажиров с указанием всех маршрутов, расчетом времени и напоминаниями. В июне на ПМЭФ 2017 года Мосгортранс подписал соглашение с ПАО "Газпром" о намерениях развивать общественный транспорт на сжиженном газе, чтобы снизить количество вредных выбросов и повысить экономическую эффективность перевозчика.