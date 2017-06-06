Собянин объявил о завершении реконструкции арки Северного входа ВДНХ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Реконструкция арки Северного входа ВДНХ, которая не реставрировалась почти 80 лет, завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

"Закончили реконструкцию арки Северного входа. Это шедевр советской довоенной архитектуры, который ни разу не реставрировался с 1939 года. На десятках других объектов продолжаются работы, так что в этом году будет еще много открытий", - написал Собянин.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы также принял участие в торжественной церемонии открытия Международного центра балета на территории ВДНХ. На открытии помимо учеников выступили прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич и прима-балерина Венской государственной оперы Людмила Коновалова.

День за днем #ВДНХ наполняется новой жизнью. Закончили реконструкцию Арки Северного входа. Это шедевр советской довоенной архитектуры, который ни разу не реставрировался с 1939 года. На десятках других объектов продолжаются работы, так что в этом году будет еще много открытий. Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin) Июн 5 2017 в 12:50 PDT