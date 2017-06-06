Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Движение поездов на юге Сокольнической линии Московского метрополитена, затрудненное из-за инцидента с пассажиром, восстановлено. Об этом говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

"Сокольническая линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром.

9:30 Сокольническая линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.