Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Москва
6 июня, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ранее интервалы движения поездов были увеличены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Движение поездов на юге Сокольнической линии Московского метрополитена, затрудненное из-за инцидента с пассажиром, восстановлено. Об этом говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

"Сокольническая линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
Темы дня
Загрузка...
Реклама