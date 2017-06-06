Доля 2-х и 3-комнатных квартир в новостройках ТиНАО выросла до 52%

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Совокупная доля 2-х и 3-комнатных квартир в новостройках ТинНАО увеличилась на 10 процентных пунктов до 52% по итогам 1 квартала 2017 года против 42% за тот же период 2016 года. Эти данные отражают рост спроса на жилье в Новой Москве среди семейных покупателей, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
"Еще три года назад 60-70% квартир в новостройках ТиНАО составляли студии и однушки, сейчас же этот сегмент уменьшился до 45-47%, а доля двух- и трехкомнатных квартир, напротив, выросла до 52%", - процитировали Жидкина в пресс-службе, отметив, что в первом квартале 2016 года доли двух и трехкомнатных квартир составляли, соответственно, 30% и 12%.
"Реальными покупателями квартир в ТиНАО становятся молодые семьи, а не люди, покупающие квартиры с целью дальнейшей перепродажи", - пояснил Жидкин.
Главная причина преобладания доли семейного покупателя в стратификации продаж новостроек в ТиНАО - комплексное развитие территорий, продолжил Жидкин. "Для семей, которые покупают квартиры в Новой Москве, естественно, очень важны такие моменты как экология, транспортная доступность, комфортность жилья, наличие в шаговой доступности социальных объектов" , - объяснил он.
Мэр столицы Сергей Собянин утвердил ранее план развития Новой Москвы до 2035 года. Главные принципы стратегии - полицентричность и максимальный комфорт для людей, напомнил Жидкин.