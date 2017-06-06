"КамАз" представит в Сколкове первую в РФ станцию ультрабыстрой зарядки для электробусов

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. ПАО "КамАз" представит во вторник в инновационном центре Сколково в Москве первую в России станцию ультрабыстрой зарядки для электробусов. Как сообщает пресс-служба "КамАза", разработчиком станции является российская инжиниринговая компания Drive Electro.

"Уникальность зарядной станции состоит в ее компактных габаритах и в том, что ее можно подключить к сети переменного или постоянного тока (например, троллейбусной) и производить подзарядку электробуса в автоматическом режиме без участия водителя", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, таким образом элетробус сможет зарядить батареи за 6 минут и проехать более 300 км в сутки. До установки ультрабыстрой станции запас хода на одном заряде составлял 52 км, на полный заряд требовалось три часа.

ПАО "КамАз" (входит в госкорпорацию "Ростех", расположен в Республике Татарстан) - крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, по объемам выпуска входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей.

Стал первым в РФ производителем электробусов, в 2011 году на заводе была выпущена первая экспериментальная модель, в 2017 году ожидается первая промышленная партия электробусов. В марте 2017 года в Сколково заработал электробус "КамАз - Drive Electro" второго поколения, он перевозит в день 90-100 гостей инновационного центра по маршруту длиной 44 км.