Из Шереметьева вылетел задержанный рейс "Москва- Оренбург" авиакомпании Nordwind

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ОРЕНБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Задержанный вечером 5 июня рейс "Москва-Оренбург" авиакомпании Nordwind вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, перевозчик отложил вылет из-за технической неисправности самолета, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Оренбурга им. Ю. А. Гагарина.
"Рейс "Москва-Оренбург" вылетел с пассажирами в Оренбург, ранее рейс был отложен по решению авиакомпании", - сказал представитель аэропорта. Он добавил, что самолет вылетел примерно в 12:00 мск.
Рейс был задержан вечером 5 июня, в 22:05, в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки в Москву в 05:20 6 июня не смогли вылететь пассажиры авиакомпании из Оренбурга. "Порядка 200 пассажиров рейса находятся в аэропорту Оренбурга, с ними работает представитель авиакомпании, люди обеспечены питанием и напитками", - уточнили в аэропорту.