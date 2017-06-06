Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ранивший ножом подростка в Москве полицейсикий уволен из МВД

Москва
6 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Отмечается также, что ряд руководителей сотрудника полиции понесли строгую дисциплинарную ответственность

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции, ранивший ножом подростка и его совершеннолетнего друга на севере Москвы, уволен из МВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, "в ходе проверочных мероприятий установлена причастность бывшего сотрудника столичной полиции к причинению телесных повреждений подростку в ходе межличностного конфликта 24 мая на улице Маршала Федоренко. Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей понесли строгую дисциплинарную ответственность".

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

"По версии следствия, мужчина, находясь на детской площадке по улице Маршала Федоренко, используя малозначительный повод, напал на двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний. В результате 16-летний подросток с ножевым ранением доставлен в медицинское учреждение города", - сказала она, уточнив, что его 18-летний товарищ с травматическим ранением был осмотрен врачами и отпущен домой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама