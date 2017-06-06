Ранивший ножом подростка в Москве полицейсикий уволен из МВД

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции, ранивший ножом подростка и его совершеннолетнего друга на севере Москвы, уволен из МВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, "в ходе проверочных мероприятий установлена причастность бывшего сотрудника столичной полиции к причинению телесных повреждений подростку в ходе межличностного конфликта 24 мая на улице Маршала Федоренко. Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей понесли строгую дисциплинарную ответственность".

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

"По версии следствия, мужчина, находясь на детской площадке по улице Маршала Федоренко, используя малозначительный повод, напал на двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний. В результате 16-летний подросток с ножевым ранением доставлен в медицинское учреждение города", - сказала она, уточнив, что его 18-летний товарищ с травматическим ранением был осмотрен врачами и отпущен домой.