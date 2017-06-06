На станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Москвы изменят режим работы эскалаторов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Эскалаторы на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичного метро по рабочим дням с 18:15 до 18:50 мск будут работать только на подъем. Как сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter, в это время вход на станцию будет осуществляться через одноименную станцию Сокольнической линии.
"С 6 июня на станции "Комсомольская" - кольцевая (выход к Ярославскому вокзалу) по рабочим дням с 18:15 мск (в пятницу - с 17:10) до 18:50 мск эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию в указанное время - через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.
С 06.06.17 на ст. Комсомольская-Кол.(вых. к Ярославскому вокз.)по рабочим с 18:15 (ПТ – с 17:10) до 18:50 эскалаторы работ. только на подъём— Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.
В выходные дни режим работы не изменится. О сроках и причинах изменения режима работы не уточняется.