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На станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Москвы изменят режим работы эскалаторов

Москва
6 июня, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

С 6 июня эскалаторы на станции будут работать только на подъем

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Эскалаторы на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичного метро по рабочим дням с 18:15 до 18:50 мск будут работать только на подъем. Как сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter, в это время вход на станцию будет осуществляться через одноименную станцию Сокольнической линии.

"С 6 июня на станции "Комсомольская" - кольцевая (выход к Ярославскому вокзалу) по рабочим дням с 18:15 мск (в пятницу - с 17:10) до 18:50 мск эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию в указанное время - через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.

В выходные дни режим работы не изменится. О сроках и причинах изменения режима работы не уточняется.

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