В Москве открылся новый гуманитарный центр для матерей и беременных женщин

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон освятил Гуманитарный центр для беременных женщин в кризисной ситуации, нуждающихся и многодетных семей. Центр стал 27-м по счету проектом православной службы помощи "Милосердие", сообщает пресс- служба организации.

"Церковь не только призывает не делать аборты - она всячески поддерживает матерей, которые оказались в трудной ситуации. По благословению патриарха Кирилла сейчас по всей России создаются гуманитарные центры. За год открыто 55 таких центров, всего же их более 100", - рассказал епископ Пантелеимон.

Как отметили в пресс-службе, новый центр будет работать по принципу магазина, с той существенной разницей, что необходимые вещи можно брать абсолютно бесплатно. "Посетители смогут выбрать и получить женскую и детскую одежду, комплекты для выписки из роддома, одноразовые подгузники, детскую косметику, кремы, шампуни, игрушки".

По словам руководителя гуманитарного центра Марии Студеникиной, вся работа подчинена главной задаче: сохранить беременность, сделав выбор в пользу ребенка. "Мы помогаем беременным, которые стоят перед выбором - сохранить беременность или совершить аборт - сделать выбор в пользу ребенка. Наш гуманитарный центр мы организовали так, чтобы каждый приходящий сюда имел возможность спокойно выбрать нужные вещи, примерить их, попить чаю со сладостями. Мы создали такую атмосферу, в которой женщины будут чувствовать себя посетителями, а не просителями", - подчеркнула она.

Новый центр гуманитарной помощи службы "Милосердие" находится на территории Синодального отдела по благотворительности, по адресу Николоямская, 57, стр. 7. Центр будет работать со среды по субботу с 10:00 до 19:00.