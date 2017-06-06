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Суд вынес приговор участникам банды, грабившим в Москве посетителей обменных пунктов

Москва
6 июня, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

От действий злоумышленников пострадали 10 граждан, общая сумма ущерба превысила 64 млн рублей

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил на сроки от 11 до 17 лет участников банды, совершивших в столице серию нападений на посетителей обменных пунктов. В ряде случаев нападавшие переодевались в форму полицейских.

Как отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры, с 2013 года по 2015 год от действий участников банды пострадали 10 граждан, общая сумма ущерба превысила 64 млн рублей.

"Сообщники нападали на граждан, которые могли иметь при себе крупные денежные суммы, как правило, отслеживая их около банков и пунктов обмена валюты", - сообщили в Генпрокуратуре. При нападениях грабители использовали огнестрельное оружие, автомобили с подложными номерами и автомобили с полицейской символикой. В ряде случаев для остановки машин своих жертв они переодевались в форму сотрудников правоохранительных органов.

Суд на основании вердикта присяжных признал пятерых подсудимых - Кирилла Бигильдинова, Виталия Сардановского, Вано Сакварелашвили, Ираклия Джомидавы и Мамуки Адеишвили - виновными (в зависимости от роли каждого) по статьям УК РФ - "Бандитизм", "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью", "Приготовление к разбою", "Незаконный оборот оружия" и "Грабеж".

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Бигильдинова к 17 годам лишения свободы, Сакварелашвили - к 14, Адеишвили и Сардановского - к 12, Джомидава - к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении им ущерба на 2,4 млн рублей.

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