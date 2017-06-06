В ГУ МВД опровергли информацию о минировании поста ГИБДД на юге Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию СМИ о минировании поста ГИБДД на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Ранее интернет-портал L!FE со ссылкой на очевидцев сообщил о минировании поста и работе на месте происшествия саперов и кинологов, которые искали взрывное устройство.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудниками полиции проводились стандартные мероприятия по осмотру одного из транспортных средств", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.