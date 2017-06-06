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В ГУ МВД опровергли информацию о минировании поста ГИБДД на юге Москвы

Москва
6 июня, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили о минировании поста и работе на месте происшествия саперов и кинологов, которые искали взрывное устройство

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию СМИ о минировании поста ГИБДД на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Ранее интернет-портал L!FE со ссылкой на очевидцев сообщил о минировании поста и работе на месте происшествия саперов и кинологов, которые искали взрывное устройство.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудниками полиции проводились стандартные мероприятия по осмотру одного из транспортных средств", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

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