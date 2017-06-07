ОНК: находящиеся в столичном СИЗО дети более 3 месяцев не осматривались педиатром

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Малолетние дети, в том числе и младенцы, находящиеся со своими матерями в СИЗО №6 Москвы, с марта 2017 года не осматривались врачом-педиатром из-за его отсутствия в штате следственного изолятора. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Денис Набиуллин.
"Члены ОНК осуществили проверку СИЗО №6, в котором содержатся и женщины с детьми, в том числе совсем маленькими, недавно родившимися. Они рассказали, что последний раз врач-педиатр осматривал детей 29 марта", - сказал он.
По его словам, представители администрации СИЗО объяснили сложившуюся ситуацию тем, что в СИЗО нет штатного врача-педиатра. "Представители администрации говорят, что врача-педиатра ищут, и готовы принять, даже на полставки, но пока найти не получается из-за низкой заработной платы, а детей осматривает фельдшер", - сообщил правозащитник.
Член ОНК пояснил, что в экстренном случае ребенок будет госпитализирован. "Но дети, особенно младенцы, нуждаются в регулярном осмотре именно педиатра, тем более, что находятся они не детском саду, а в СИЗО", - подчеркнул Набиуллин.
По его словам, на момент проверки в следственном изоляторе находились 15 детей, еще 11 женщин-заключенных в ближайшее время должны родить.