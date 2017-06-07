Единственный фитнес-клуб Мадонны в Москве временно закрылся

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Единственный фитнес-клуб певицы Мадонны "Hard Candy" в Москве закрылся. Об этом говорится в сообщении самой организации.

"В связи с непредвиденными обстоятельствами, работа клуба временно приостановлена. Для продолжения ваших тренировок предоставляем альтернативные клубы люкс и премиум-класса, которые готовы принять вас в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.

Причины закрытия клуба руководство клуба отказывается называть, заявили ТАСС в компании. Фитнес был закрыт временно, сроки возобновления его работы пока неизвестны, отметил сотрудник отдела продаж.

"Hard Candy" - бренд фитнес-клубов американской поп-звезды Мадонны. В России есть только два фитнес-клуба этой сети, они оба открылись в 2012 году. Один расположен в Москве на Большом Кисловском переулке, второй в Санкт-Петербурге на Петроградской набережной. Петербургский клуб продолжит работать в нормальном режиме, рассказали ТАСС в отделе продаж компании.