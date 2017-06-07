Единственный фитнес-клуб Мадонны в Москве временно закрылся

СМИ: МЮ, "Монако" или ПСЖ могут купить Роналду за €180 млнСпорт 7 июня, 11:29
На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2Происшествия 7 июня, 11:17
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата СафинаПолитика 7 июня, 11:16
Токсины из окружающей среды ухудшают работу мозгаСоциальная ответственность 7 июня, 11:13
Вылет самолета с участниками совещания у Медведева по авиапрому был задержан в МосквеПроисшествия 7 июня, 11:11
СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человекМеждународная панорама 7 июня, 11:10
Протоколы избирательных участков с QR-кодом опробуют на губернаторских выборах на УралеНовости Урала 7 июня, 11:02
Времени вопреки: 2000-летие Дербента подарило городу вторую молодостьВ стране 7 июня, 11:00
Рабочие руки в Арктике: почему регионы поддерживают введение госзаказа на профессииОбщество 7 июня, 11:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Единственный фитнес-клуб певицы Мадонны "Hard Candy" в Москве закрылся. Об этом говорится в сообщении самой организации.
"В связи с непредвиденными обстоятельствами, работа клуба временно приостановлена. Для продолжения ваших тренировок предоставляем альтернативные клубы люкс и премиум-класса, которые готовы принять вас в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.
Причины закрытия клуба руководство клуба отказывается называть, заявили ТАСС в компании. Фитнес был закрыт временно, сроки возобновления его работы пока неизвестны, отметил сотрудник отдела продаж.
"Hard Candy" - бренд фитнес-клубов американской поп-звезды Мадонны. В России есть только два фитнес-клуба этой сети, они оба открылись в 2012 году. Один расположен в Москве на Большом Кисловском переулке, второй в Санкт-Петербурге на Петроградской набережной. Петербургский клуб продолжит работать в нормальном режиме, рассказали ТАСС в отделе продаж компании.