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Полиция Москвы ищет вора, укравшего у пенсионерки стиралку и гладилку

Москва
7 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Неизвестный проник в квартиру 59-летней женщины и похитил бытовую технику

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы разыскивают вора, проникшего в квартиру пенсионерки и укравшего стиральную машину, гладильную доску и телевизор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сотрудники столичной полиции проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ "Кража". Полицейскими установлено, что в период с 9 до 15 часов 5 июня неизвестный проник в квартиру дома на улице Маршала Конева и похитил принадлежащую 59-летней хозяйке бытовую технику", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание подозреваемого.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что вор украл из квартиры пожилой женщины гладильную доску, телевизор и стиральную машинку.

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