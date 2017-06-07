Мавзолей Ленина будет закрыт 9-14 июня

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для туристов 9-14 июня.
Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), "в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных Дню России, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 9 по 14 июня 2017 года осуществляться не будет".