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Собянин: наземные платформы Филевской линии метро оборудуют системой подогрева

Москва
7 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В результате капитального ремонта пропускная способность линии увеличится почти на треть

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции Филевской линии Московского метрополитена завершатся в середине 2018 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по капитальному ремонту линии.

"Это огромная работа, мы к ней приступили, я надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы будут закончены. Мы получим новые современные платформы, новые станции, новую линейную составляющую, новую технологию ускорения движения, уменьшение интервала движения поездов. Пропускная способность линии увеличится почти на треть, я уже не говорю о безопасности и комфорте пассажиров", - сказал Собянин.

По словам мэра, Филевская линия является одной из самых проблемных линий московского метро. Ветка находится в предаварийном состоянии.

"К ней боялись прикасаться в силу того, что приходилось останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Мы нашли технологические варианты решения этой проблемы, начали реконструкцию от верхней "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение. Для пассажиров какие-то проблемы создаются, необходимо проезжать лишнюю станцию, но ни количество поездов, ни скорость движения на этом участке не уменьшается", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в ходе капитального ремонта на станциях будет необходимо произвести замену путепроводов, линейной части, а также практически снести старые морально и физически устаревшие платформы и павильоны.

В пресс-службе мэрии пояснили, что по итогам капитального ремонта увеличится парность поездов в часы пик с 15 до 20 пар, это позволит сократить интервалы движения с 4 до 3 минут на участке "Кунцевская" - "Киевская". Генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков доложил Собянину, что ремонтные работы на семи станциях Филевской линии идут в соответствии с проектом и завершатся в срок.

В результате работ

Установка над краями открытых платформ инфракрасных излучателей тепла станет важнейшим новшеством станций Филевской линии. Излучатели тепла создадут замкнутый тепловой контур, который позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным. Также будет существенно улучшен облик станций, повышены безопасность и комфорт пассажиров.

Вместо старого асфальта платформы будут замощены закаленным натуральным гранитом. Сами станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан, в том числе платформы берегового типа получат два лифта, установленные по одному на каждый платформе. В результате модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, а лампы будут заменены на энергосберегающие.

Энергоэффективные стеклопакеты заменят обычные стекла в вестибюлях, за счет чего повысится комфорт пассажиров и работников станций. В зимнее время в вестибюлях будет теплее, в жаркую погоду - прохладнее. Кроме того, будут организованы удобные пассажирские сервисы: новые кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации.

Современная система интеллектуального видеонаблюдения появится на Филевской линии, она сможет хранить архив в течение 30 дней. Прилегающая к станциям территория также будет благоустроена - на ней пройдут работы по озеленению, будут установлены малые архитектурные формы.

О Филевской линии

Филевская линия Московского метрополитена была открыта в 1958 году. Протяженность линии из 13 станций составляет 12,1 км. Более 550 тысяч человек проживают в радиусе Филевской линии метрополитена, а к 2020 году число жителей вырастет до 700 тысяч.

В рабочие дни среднесуточный пассажиропоток составляет 130 тысяч человек, в выходные дни - 80 тысяч. Всего с момента открытия Филевская линия перевезла более 3,1 млрд пассажиров.

Участок этой ветки метро от станции "Студенченская" до станции "Кунцевская" является наземным, в связи с чем линия подвержена воздействиям окружающей среды.

В августе 2016 года столичный мэр принял решение о капитальном ремонте Филевской линии метро. Работы начались уже в декабре 2016, при этом капитальный ремонт будет проведен на всех семи наземных станциях ветки. Ремонт проходит в несколько этапов. На каждой из ремонтируемых станций предусмотрено поочередное закрытые одного вестибюля и одной платформы.

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