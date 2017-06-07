В Москве выдали разрешения на строительство 36 млн квадратных метров недвижимости

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы выдало разрешения на строительство 36 млн квадратных метров недвижимости, что в четыре раза превышает годовой объем ввода в эксплуатацию, сообщил в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках форума "Недвижимость в России".

"В Москве на сегодняшний день выдано разрешений на 36 млн квадратных метров, притом что ввод составляет порядка 8 млн (квадратных метров - прим. ТАСС) в год. То есть мы на четыре с лишним года идем впереди", - сказал Хуснуллин.

Показатель предложений жилой недвижимости ежегодно растет, добавил он. При этом, по словам заммэра, цена в разных сегментах за последние два года держится на одном уровне.

"В целом цена держится, рост доходов у населения происходит, возможностей для покупки становится все больше. Качество вводимой недвижимости серьезно растет. Девелоперы понимают, что наступило время покупателей, а не продавцов, сегодня все вкладываются и в городскую среду, и в благоустройство территории, и в повышение качества. Какую попало недвижимость продать невозможно, важна локация, транспортная обеспеченность", - пояснил Хуснуллин.