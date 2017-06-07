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В Москве пустуют всего 8% торговых площадок

Москва
7 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

По мировым стандартам хорошим показателем считаются 10% свободных площадей в городе

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 8% торговых площадей Москвы пустуют. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе форума "Недвижимость в России".

"В Москве низкая доля незаполненных помещений в торговых площадях, около 8%. Это очень неплохо, конечно, хочется, чтобы на 100% она была заполнена", - сказал Хуснуллин.

При этом 10% свободных площадей в городе в мировой практике считаются хорошим показателем, добавил он.

"Это говорит о том, что мы все-таки больше и больше приближаемся к мировым стандартам по управлению, строительству и заполняемости недвижимости, Москва все более становится мировым мегаполисом", - резюмировал Хуснуллин.

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