В Москве пустуют всего 8% торговых площадок

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 8% торговых площадей Москвы пустуют. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе форума "Недвижимость в России".

"В Москве низкая доля незаполненных помещений в торговых площадях, около 8%. Это очень неплохо, конечно, хочется, чтобы на 100% она была заполнена", - сказал Хуснуллин.

При этом 10% свободных площадей в городе в мировой практике считаются хорошим показателем, добавил он.

"Это говорит о том, что мы все-таки больше и больше приближаемся к мировым стандартам по управлению, строительству и заполняемости недвижимости, Москва все более становится мировым мегаполисом", - резюмировал Хуснуллин.