Строительный цикл в Москве планируют сократить более чем на треть

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены сократить строительный цикл в городе (время от начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию) более чем на треть, до 2,7 года. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам,строительный цикл составляет 4,2 года.

"Сегодня от проектирования объекта до его ввода проходит 1,547 тыс. дней. За это время необходимо пройти 112 процедур, из которых 66 регламентируются федеральным законодательством, остальные - региональным. Мэр Москвы поставил задачу уменьшить количество процедур со 112 до 68 - это позволит сократить строительный цикл на 549 дней", - сказал он.

Левкин отметил, что сократится значительное количество процедур, связанных с технологическим присоединением инженерной инфраструктуры. Кроме того, предполагается ряд процедур переносить на более ранние стадии строительного цикла, а некоторые объединить.