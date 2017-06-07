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Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность

Москва
7 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В настоящее время все участники инцидента установлены

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ревность стала причиной конфликта между школьницами, в результате которого одну из девочек сверстницы избили в лесополосе. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, все участники инцидента установлены.

"К настоящему моменту следователям Главного следственного управления по Москве удалось выяснить, что события имели место 2 июня, а в основу конфликта легла ревность одной из нападавших девочек. Уже установлены и допрашиваются все участники произошедшего", - сообщила она.

По версии следствия, группа девочек на почве личной неприязни жестоко избила свою сверстницу в лесополосе в Москве, нанося ей множественные удары по жизненно важным органам. Кроме того, по данным следствия, при этом присутствовали молодые люди, снимавшее избиение на видео, после чего выложили ролик в соцсети. В результате запись была широко растиражирована, привлекла внимание СМИ и общества, и после ее выявления повлекла закономерную реакцию Следственного комитета. По факту истязания девочки группой сверстников возбуждено уголовное дело.

"Следствие намерено досконально разобраться в этой ситуации и дать объективную юридическую оценку действиям каждого отдельно взятого участника и зрителя произошедшего - от зачинщика до автора ролика и лица, выложившего самосуд на всеобщее обозрение. Также следователи проверят на соответствие закону действия средств массовой информации, которые растиражировали видеозапись со сценами насилия в отношении ребенка", - добавила Петренко.

Родители подростков, участвовавших в конфликте, и представители школ будут приглашены в СК. Следователи проверят роль учебных учреждений, контролирующих органов и остальных структур, которые должны были отвечать за профилактику преступности среди несовершеннолетних и должным образом организовать работу по воспитанию детей, и дадут их действиям или бездействию справедливую правовую оценку.

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