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Полиция возбудила дело в отношении водителя, сбившего девушку на Тверской улице в Москве

Москва
7 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил девушку на тротуаре на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По результатам проверки по факту ДТП на улице Тверская Следственным управления УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК РФ", - сказала она.

2 июня на Тверской улице произошло ДТП - водитель автомобиля, двигаясь задним ходом по тротуару, сбил девушку. С травмами различной степени тяжести пострадавшая была госпитализирована.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно изучить все обстоятельства и дать действиям водителя объективную правовую оценку.

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