Московские поликлиники получат гранты за работу по ранней диагностике рака

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московские поликлиники, лучше всех ведущие работу по раннему выявлению рака у пациентов, получат гранты правительства столицы. Соответствующее решение было принято на заседании президиума столичного правительства.

"Количество людей, которые подвержены этим проблемам, увеличивается с каждым годом. Очень важно настроить всю поликлиническую сеть на раннее выявление таких заболеваний", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным департамента здравоохранения столицы, в настоящий момент в столичных медучреждениях наблюдаются 288 тыс. онкобольных. Эта цифра ежегодно увеличивается на 40-45 тыс. человек. Только у трети пациентов диагностируют рак на ранней стадии.

Постановление правительства предусматривает предоставление 30 грантов в шести категориях: раннее выявление рака предстательной железы (за каждый выявленный случай - 115 тыс. рублей), колоректального рака (110 тыс. рублей), рака легкого (95 тыс. рублей), рака молочной железы (80 тыс. рублей), рака желудка (35 тыс. рублей), рака шейки матки (30 тыс. рублей).

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, средства грантов будут направлены для материального поощрения медперсонала. "Учреждение этого гранта будет способствовать улучшению всей нашей работы по обследованию и лечению больных онкологического профиля", - отметил он. Получателей и общие размеры гранта будет дважды в год определять комиссия департамента.