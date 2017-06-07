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"Есенин-центр" откроется в Москве ко дню рождения поэта

Москва
7 июня, 18:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

В настоящее время концепция центра дорабатывается и в скором времени будет представлена департаменту культуры Москвы

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Новая культурная площадка "Есенин-центр" откроется в российской столице к 3 октября - дню рождения поэта Сергея Есенина. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель проекта, режиссер и актер Театра на Таганке Влад Маленко.

"Есть Московский государственный музей Сергея Есенина, включающий несколько точек: в Большом Строченовском переулке, на Клязьминской улице и в переулке Чернышевского. Вот по последнему адресу сейчас отреставрирована площадка, и мы хотим там сделать поэтический "Есенин-центр". Стартовать надеемся этой осенью - ко дню рождения Есенина 3 октября", - сказал Маленко.

Главная поэтическая точка страны

По словам Маленко, концепция "Есенин-центра" дорабатывается и будет представлена департаменту культуры Москвы. За развлечением будет стоять библиотечно-музейная основа, подчеркнул он.

"В "Есенин-центре" мы хотим дать людям понимание развития поэзии в нашей стране: золотой век, серебряный век, военная литература, "оттепель" и современная поэзия. Хотим дать понимание, что поэты все друг с другом связаны, и они чувствуют время. Если говорить крупно, мы хотим, чтобы появилась главная поэтическая точка страны, чтобы это было зоной, куда люди смогут приходить, общаться, знакомиться с поэтами, где будут проходить выставки, перформансы, спектакли, поэтические акции", - пояснил худрук.

Территорию возле особняка в переулке Чернышевского, по словам Маленко, можно сделать "поэтической меккой, устраивать там поэтические мистерии, чтобы люди шли с портретами поэтов к основной точке, где будет разыграно представление или другая акция". Он добавил, что "Есенин- центр" планирует и проекты в масштабах всего города, например, желтый "поэтомобиль" с именами "лучших шоферов в поэзии". "Дадим в руки современным поэтам громкоговорители, за руль посадим кого-нибудь трезвого и поедем со стихами по Москве", - поделился планами на празднование Дня города худрук.

Первым резидентом "Есенин-центра" станет основанный Маленко Московский театр поэтов. К столетию Революции будущей осенью они представят там "Площадь революции" - спектакль, где молодые поэты 20-30 лет будут проецировать на себя события того времени. "Это будет предупреждение, крик, колкий поэтический этюд", - рассказал режиссер.

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