Полиция проверяет бесхозный предмет в отделении ВТБ на Варшавском шоссе в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет найденный в отделении банка ВТБ на Варшавском шоссе бесхозный предмет.

"В полицию поступило сообщение о найденном бесхозном предмете в здании на Варшавском шоссе. Сейчас его проверяют сотрудники полиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Информированный источник сообщил ТАСС, что речь идет об отделении банка ВТБ по адресу Варшавское шоссе, дом 74, корпус 3.