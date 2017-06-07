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Полиция проверяет бесхозный предмет в отделении ВТБ на Варшавском шоссе в Москве

Москва
7 июня, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Предмет обнаружен в отделении банка по адресу Варшавское шоссе, дом 74, корпус 3

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет найденный в отделении банка ВТБ на Варшавском шоссе бесхозный предмет.

"В полицию поступило сообщение о найденном бесхозном предмете в здании на Варшавском шоссе. Сейчас его проверяют сотрудники полиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Информированный источник сообщил ТАСС, что речь идет об отделении банка ВТБ по адресу Варшавское шоссе, дом 74, корпус 3.

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