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Рахманиновский марафон впервые стартует в Москве

Москва
8 июня, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Марафон начнется с объявления новых лауреатов Международной премии имени Рахманинова

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Четыре концерта и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром композитора Сергея Рахманинова откроют 8 июня в Москве двухдневный музыкальный марафон. Об этом сообщили в пресс-службе Международной премии имени Сергея Рахманинова.

"Впервые в один день все четыре концерта и Рапсодию Сергея Рахманинова сыграли в Италии 30 апреля, и ни один зритель не ушел с трехчасового концерта. В Москве такое пройдет впервые", - отметила президент премии Виолетта Егорова.

Старт первого "Марафона Рахманинова" состоится в Колонном зале Дома Союзов. Вечер начнется с объявления новых лауреатов Международной премии имени Рахманинова. Почетной награды в этот раз будут удостоены российский пианист Николай Луганский в номинации "Музыкальные достижения" и худрук театра Массимо Беллини в итальянской Катании Франческо Николози в рамках спецпроекта "Во имя Рахманинова".

Эстафету примет Дом Пашкова, где в пятницу пройдет "Рахманиновский бал".

В проекте примут участие итальянские музыканты: лауреат международной премии имени Сергея Рахманинова 2013 года, дирижер Епифанио Комис, молодые итальянские пианисты, победители международного молодежного проекта "Фортепианные концерты и Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова", проходившего в Италии в августе 2016 под патронажем пианиста и дирижера Владимира Ашкенази.

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