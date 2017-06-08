Для обеспечения хорошей погоды в День России в Москве подготовлена спецавиация

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ готова обеспечить солнечную погоду в День России в Москве, меры по метеозащите будут приняты в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщили в четверг в диспетчерской службе московского авиаузла.
"К вылету будет подготовлено десять самолетов - несколько Ан-12 и Ан-26, а также Як-42 Росгидромета", - отметил собеседник агентства.
По данным синоптиков, 12 июня в Москве ожидается теплая, преимущественно солнечная погода, правда, местами возможен небольшой дождь. "По предварительным расчетам, в течение дня может выпасть до 3 миллиметров осадков. Вероятность (возникновения - прим. ТАСС) дождя составляет 65%",- уточнили в Росгидромете. Температура воздуха составит 19-24 градуса.
Авиация будет дежурить в течение суток 12 июня. В 04:00 мск пройдет метеоразведка и, в случае необходимости, самолеты приступят к разгону туч.
Процесс, который специалисты называют "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперстного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских самолетов коридоров.
Облака в Москве по традиции разгоняют на Первомай, на День Победы, в День России и День города. В этом году городские власти выделили на метеозащиту 1, 9 мая и 12 июня 293 млн рублей, то есть разгон облаков в один праздничный день обходится в 97,6 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 86,5 млн рублей.
В 2016 году День России выдался дождливым. Авиация совершила 13 вылетов, однако полностью исключить выпадение осадков над столицей не удалось.
В День Победы 2017 года самолеты совершили 17 вылетов - погода была неблагоприятной, ширина зоны осадков составляла порядка 250 километров. Взлет и посадка осуществлялись в сложных метеоусловиях.
Специалистам удалось "победить" дождь во время проведения военного парада на Красной площади, однако, из- за высокой плотности облаков организаторам пришлось отменить пролет авиации. Во второй половине дня 9 мая погода улучшилась.