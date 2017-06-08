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Для обеспечения хорошей погоды в День России в Москве подготовлена спецавиация

Москва
8 июня, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Десять самолетов будут подготовлены к вылету

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ готова обеспечить солнечную погоду в День России в Москве, меры по метеозащите будут приняты в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщили в четверг в диспетчерской службе московского авиаузла.

"К вылету будет подготовлено десять самолетов - несколько Ан-12 и Ан-26, а также Як-42 Росгидромета", - отметил собеседник агентства.

По данным синоптиков, 12 июня в Москве ожидается теплая, преимущественно солнечная погода, правда, местами возможен небольшой дождь. "По предварительным расчетам, в течение дня может выпасть до 3 миллиметров осадков. Вероятность (возникновения - прим. ТАСС) дождя составляет 65%",- уточнили в Росгидромете. Температура воздуха составит 19-24 градуса.

Авиация будет дежурить в течение суток 12 июня. В 04:00 мск пройдет метеоразведка и, в случае необходимости, самолеты приступят к разгону туч.

Процесс, который специалисты называют "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперстного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских самолетов коридоров.

Авиация справляется не всегда

Облака в Москве по традиции разгоняют на Первомай, на День Победы, в День России и День города. В этом году городские власти выделили на метеозащиту 1, 9 мая и 12 июня 293 млн рублей, то есть разгон облаков в один праздничный день обходится в 97,6 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 86,5 млн рублей.

В 2016 году День России выдался дождливым. Авиация совершила 13 вылетов, однако полностью исключить выпадение осадков над столицей не удалось.

В День Победы 2017 года самолеты совершили 17 вылетов - погода была неблагоприятной, ширина зоны осадков составляла порядка 250 километров. Взлет и посадка осуществлялись в сложных метеоусловиях.

Специалистам удалось "победить" дождь во время проведения военного парада на Красной площади, однако, из- за высокой плотности облаков организаторам пришлось отменить пролет авиации. Во второй половине дня 9 мая погода улучшилась.

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