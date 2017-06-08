Найденный на Комсомольской площади в Москве бесхозный чемодан не опасен

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверила бесхозный чемодан, обнаруженный в подземном переходе на Комсомольской площади, он не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Сотрудники полиции обследовали бесхозный предмет, найденный в подземном переходе на Комсомольской площади, дом 2. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС информированный источник, в настоящее время вход и выход на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро открыты. Внутри обследованного чемодана лежал старый магнитофон.