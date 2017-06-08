Более 1 тыс. нелегальных маршруток прекратили работу в Москве с начала 2017 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. транспортных средств было задержано и изъято в Москве у нелегальных перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта, с начала текущего года. Как сообщил в среду журналистам заместитель руководителя управления контроля организации пассажирских перевозок ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Жуков, в частности, в столице прекратили работу более 1 тыс. маршруток.

"С целью выявления, пресечения и профилактики проводятся мероприятия по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. С начала года прекратили свою работу 186 маршрутов. Было арестовано, изъято и задержано порядка 2 тыс. транспортных средств, нелегально работающих на территории Москвы", - сказал он, отметив, что в их число входит 1,114 тыс. маршруток.

"Нелегалы" чаще попадают в аварии

По словам Жукова, большое количество прекративших работу маршрутов дублировали рейсы легальных перевозчиков между Москвой и Московской областью, которые связывают столицу с такими городами как Подольск, Балашиха, Мытищи и Люберцы. Кроме того, по его словам, почти 500 перевозчиков привлекли к административной ответственности с начала года. Ежедневно около 20 автобусов перемещают на специализированную стоянку. Автобусы нелегальных перевозчиков попадают в аварии в восемь раз чаще, чем официальных компаний.

Представитель ГКУ "Организатор перевозок" добавил, что пользоваться услугами нелегальных компаний на межрегиональных маршрутах опасно еще и тем, что перед рейсом у пассажиров не проверяют документы и багаж, поэтому в таких автобусах могут оказаться лица, находящиеся в розыске или провозящие оружие, наркотики, взрывоопасные вещества. "Мы проводим совместные мероприятия с инспекторами управления государственного автодорожного надзора, сотрудниками ГИБДД и полиции. Подобные рейды проходят регулярно", - пояснил он.

По данным Жукова, в Москве действуют 16 нелегальных маршрутов, 29 смежных межрегиональных маршрутов и 17 межрегиональных маршрутов. В столице в основном нелегальные автобусы работают в Восточном, Западном и Юго-Восточном округах.

Легальные автобусы только синего цвета

"Все легальные автобусы в Москве - синего цвета, в них принимают все городские билеты, в том числе и социальные карты москвича", - напомнил Жуков. На таких маршрутах из Москвы в область в автобусе всегда есть список остановок, обозначена стоимость проезда и есть карточка предприятия (название и адрес перевозчика, имена руководителя, контактные телефоны). При отсутствии такой информации перевозчик может быть нелегальным.

Жуков добавил, что нелегальные перевозчики зачастую нарушают нормы безопасности: превышают скорость, опасно маневрируют на дороге, чтобы сэкономить, отказываются от страховки здоровья пассажиров, не выдают билеты. Водители таких компаний, как правило, не соблюдают режим труда и отдыха, а перед выходом на линию не проходят медицинский осмотр. Техосмотры транспортных средств также проводятся нерегулярно, что увеличивает риск попасть в аварию.

Все московские автобусные маршруты с 15 августа 2016 года перешли на единый способ оплаты проезда и должны принимать все городские билеты. В результате реформы наземного транспорта к перевозке пассажиров в столице допускают только те компании, качество сервиса которых соответствует требованиям правительства Москвы. В 2015 году все городские маршруты были разыграны на открытых электронных аукционах, в которых победили восемь транспортных компаний. С победителями заключены государственные контракты на пять лет.