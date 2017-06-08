Посетителей парков Москвы 12 июня ждут стихи в исполнении робота и фестиваль самовара

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Посетители 19 московских парков смогут услышать стихи в исполнении робота, а также побывать на фестивалях самовара и театра в День России, сообщил в четверг портал мэра и правительства столицы.

"Специальную программу на День России подготовили 19 парков Департамента культуры Москвы. Посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое", - говорится в сообщении.

Так, в парке "Сокольники" 12 июня можно будет послушать отрывки из поэмы "Руслан и Людмила" и романа "Евгений Онегин" в исполнении андроида, в саду "Эрмитаж" в рамках I Всероссийского фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест" пройдет чаепитие из гигантского самовара. Гости Таганского парка получат тысячи ленточек цветов российского триколора и смогут поучаствовать во флешмобе по созданию "живого флага", а в Саду имени Баумана пройдет фестиваль новой драмы "Театр. Новые формы".

Как отметили в мэрии, жители и гости столицы смогут принять участие в соревнованиях по сборке андроидов в парке "Кузьминки" и в мастер-классах по авиамоделированию и конструированию воздушных змеев в парке "Красная Пресня". В Парке Победы на Поклонной горе пройдет ХII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира", в Измайловском парке будет организован лекторий, где расскажут об истории праздника, в парке "Фили" гостей ждет массовый запуск воздушных шаров, а в парке "Садовники" состоится массовый велозаезд.

День России - государственный праздник, который отмечают 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации - документ, провозглашающий независимость страны. Ко Дню России Москву ежегодно украшают поздравительными плакатами и флагами, в городе проводятся массовые праздничные акции.