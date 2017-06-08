Тело мужчины обнаружено на крыше электровоза на ж/д станции Моссельмаш

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено на крыше электровоза на станции Моссельмаш Октябрьской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Тело неизвестного мужчины было обнаружено на крыше электровоза", - сказали в ведомстве. Как пояснили в управлении, мужчина погиб от удара током.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно- оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего.