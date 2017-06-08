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Бесхозные предметы на станции метро "Рязанский проспект" не представляют опасности

Москва
8 июня, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Сотрудники полиции проверили бесхозные пакет и коробку под лавочкой на платформе станции "Рязанский проспект"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обследовали бесхозный пакет и коробку, обнаруженные на станции метро "Рязанский проспект" столичного метрополитена, опасности нет. Об этом сегодня ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Сотрудники полиции обнаружили бесхозные пакет и коробку под лавочкой на платформе станции "Рязанский проспект". Для их проверки закрывался восточный вестибюль станции. В настоящее время вещи осмотрены, опасности для окружающих они не представляют", - сказал он.

Мышляев добавил, что в настоящее время вестибюль станции открыт для выхода и входа пассажиров.

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