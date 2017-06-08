В Москве осуждены двое мужчин, укрывавшие членов НВФ после нападения на сотрудника полиции

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичный суд приговорил к пяти и шести годам двух обвиняемых в укрывательстве членов бандгруппы после нападения на сотрудника полиции в Марьино. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, суд признал Руслана Парсилаева и Магомедсалиха Назарова виновными в пособничестве незаконным вооруженным формированиям (НВФ).
"Следствием и судом установлено, что с октября по ноябрь 2015 года Парсилаев и Назаров, достоверно зная, что Заур Хамутаев и Азамат Шихавов, находившиеся в федеральном розыске в связи с посягательством на жизнь инспектора полиции по району Марьино, являются активными участниками незаконного вооруженного формирования - диверсионно-террористической группы "Бабаюртовская" - оказывали им всевозможную помощь, скрывая от правоохранительных органов, предоставляя место для проживания, продукты питания, средства транспорта и связи", - сообщила Юлия Иванова.
В ходе обысков у Парсилаева и Назарова была обнаружена одежда разыскиваемых участников НВФ.
Представитель ГСУ напомнила, что "благодаря грамотно спланированным оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным спецназом МВД и ФСБ России, было установлено местонахождение Заура Хамутаева и Азамаса Шихавова, при задержании на территории Калмыкии преступники оказали активное вооруженное сопротивление и в ходе боестолкновения были нейтрализованы".