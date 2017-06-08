Памятник писателю Чингизу Айтматову появится в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Памятник Чингизу Айтматову появится в Москве в сквере его имени. Об этом передает корреспондент ТАСС с заседания комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Комиссия единогласно приняла решение об установке памятника Айтматову в сквере его имени", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

25 апреля постановлением правительства Москвы скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в ЮАО присвоено имя писателя Чингиза Айтматова.

Чингиз Айтматов, ставший автором десятков произведений на русском и киргизском языках, скончался в июне 2008 года, не дожив шесть месяцев до своего 80-летия. Он является народным писателем Киргизской ССР, академиком Академии наук Киргизской ССР, лауреатом трех Государственных премий СССР, лауреатом Ленинской премии СССР. С 1990 по 1994 год он работал послом СССР в Люксембурге, а с 1994 по 2006 год - послом Киргизии в странах Бенилюкса.

Похоронен Айтматов вблизи Бишкека в мемориале "Ата-Бейит" ("Память предков"), где также находится могила его отца Торекула, расстрелянного сотрудниками НКВД в 30-е годы.