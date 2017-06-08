На двух станциях московского метро открылись сувенирные киоски

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новые сувенирные киоски заработали в московском метро на станции "Белорусская" Кольцевой линии и в объединенном вестибюле станции "Парк культуры". Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, киоски находятся при стойках "Живое общение" и работают ежедневно с 08:30 до 19:30 мск.

"В метро теперь работают, в общей сложности, шесть таких сувенирных витрин. Большинство сувениров имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно. Здесь каждый может выбрать вещь себе по вкусу. Любители классических сувениров найдут в ассортименте магниты, значки, жетоны и даже миниатюрные копии мозаик со станций метро", - сказали в пресс-службе.

Пользователи мобильных устройств смогут приобрести внешние аккумуляторы, флешки, наушники и чехлы для смартфонов с символикой Московского метрополитена. Помимо этого, периодически в сувенирных киосках реализуются специальные серии сувениров, выпущенные ограниченным тиражом, например, специально к Кубку конфедераций.

По-прежнему работают еще четыре сувенирных киоска на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС первый замглавы столичного департамента транспорта Гамид Булатов сообщил, что к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 метро Москвы добавит в сувенирную линейку порядка 30 различных позиций. В частности, в киосках можно будет приобрести надувные "руки болельщиков", мячи, трещотки, аквагрим, брелоки, магниты, свистки, спортивную форму, носки, гетры, спортивные сумки, мешки для обуви и плюшевых медведей с символикой московского метро.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.