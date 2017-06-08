Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На двух станциях московского метро открылись сувенирные киоски

Москва
8 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Всего в метро работают шесть сувенирных киосков, где покупателям предлагается продукция с символикой подземки и товары, посвященные Кубку конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Московского метрополитена/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новые сувенирные киоски заработали в московском метро на станции "Белорусская" Кольцевой линии и в объединенном вестибюле станции "Парк культуры". Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, киоски находятся при стойках "Живое общение" и работают ежедневно с 08:30 до 19:30 мск.

"В метро теперь работают, в общей сложности, шесть таких сувенирных витрин. Большинство сувениров имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно. Здесь каждый может выбрать вещь себе по вкусу. Любители классических сувениров найдут в ассортименте магниты, значки, жетоны и даже миниатюрные копии мозаик со станций метро", - сказали в пресс-службе.

Пользователи мобильных устройств смогут приобрести внешние аккумуляторы, флешки, наушники и чехлы для смартфонов с символикой Московского метрополитена. Помимо этого, периодически в сувенирных киосках реализуются специальные серии сувениров, выпущенные ограниченным тиражом, например, специально к Кубку конфедераций.

По-прежнему работают еще четыре сувенирных киоска на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС первый замглавы столичного департамента транспорта Гамид Булатов сообщил, что к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 метро Москвы добавит в сувенирную линейку порядка 30 различных позиций. В частности, в киосках можно будет приобрести надувные "руки болельщиков", мячи, трещотки, аквагрим, брелоки, магниты, свистки, спортивную форму, носки, гетры, спортивные сумки, мешки для обуви и плюшевых медведей с символикой московского метро.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Депутат предложил разрешить судам выносить смертный приговор с отсрочкой исполнения
3
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
4
Похищенного год назад в Москве сектантами пятилетнего мальчика нашли в Белоруссии
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
7
AP: Трамп оспаривает изложенную версию встречи с Коми
Темы дня
Загрузка...
Реклама