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Прокуратура проверит систему безопасности на всех станциях московского метро до конца года

Москва
8 июня, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В этом году прокуратура Московского метрополитена уже проверила более 30 станций

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Московского метрополитена проверит безопасность на всех станциях столичного метро в текущем году. Об этом сообщили в надзорном ведомстве после проверки на новой станции метро "Спартак", открытой в 2014 году.

"В связи с тем, что вопрос обеспечения транспортной безопасности является приоритетным в надзорной деятельности, прокуратура Московского метрополитена в текущем году проверит и остальные станции в плановом режиме", - отметили в прокуратуре.

Московский метрополитен в среднем перевозит около 8 млн пассажиров в день, и особое внимание прокуратуры при проверках обращено на выполнение мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, обеспечение комфортного и качественного обслуживания пассажиров, соблюдение условий труда работников метро. На станции "Спартак" прокурор Московского метрополитена Андрей Кулагин при участии представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метрополитена провел проверку по исполнению законодательства о транспортной безопасности. Сотрудники метрополитена продемонстрировали работу системы видеонаблюдения, досмотрового и технического оборудования по обнаружению запрещенных к проносу на территорию метро предметов и веществ.

В этом году прокуратура Московского метрополитена провела более 40 проверок, были проверены более 30 станций и пять электродепо. Столичная подземка проводит комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на оснащение современными техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности, в первую очередь на новых станциях.

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