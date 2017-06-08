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Для максимально эффективной работы каршеринга в Москве не хватает 10 тыс. машин

Москва
8 июня, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Система московского каршеринга была запущена в сентябре 2015 года

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Система московского каршеринга продолжает расширяться, одним автомобилем в день пользуются около восьми раз. Об этом сообщила  пресс-служба столичной мэрии.

"Сервис продолжает расширяться, так как пользуется популярностью у горожан. Сегодня одной машиной каршеринга в день пользуются семь-восемь раз, а среднее время поездки составляет не менее часа. Это очень хорошие показатели для нас ", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что в планах операторов московского каршеринга расширение автопарка. Для максимально эффективной работы сервиса потребуется около 10 тыс. машин. По данным мэрии столицы, в парке авто краткосрочной аренды могут появиться кроссоверы и новые модели седанов, в том числе отечественного производства.

Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля. Система московского каршеринга была запущена в сентябре 2015 года. В столице работают пять частных операторов, количество зарегистрированных пользователей при этом превысило 500 тыс. человек.

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