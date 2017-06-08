Для максимально эффективной работы каршеринга в Москве не хватает 10 тыс. машин

Коми не дал прямых улик против Трампа в Конгрессе, открытые слушания оконченыМеждународная панорама 8 июня, 20:31
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборыБиографии и справки 8 июня, 20:30
Путин: политика США не меняется, кто бы ни был у власти в ВашингтонеПолитика 8 июня, 20:17
Мэр Москвы отвечает на вопросы пользователей "ВКонтакте". ВидеотрансляцияОбщество 8 июня, 20:00
"Лето" за миллион: 5 самых дорогих картин "русских торгов" в ЛондонеКультура 8 июня, 19:57
Церкви, пабы и собаки: как британцы голосуют на парламентских выборахМеждународная панорама 8 июня, 19:52
Разделяй и перерабатывай: приживется ли в России практика селективного сбора мусораОбщество 8 июня, 19:44
Неверов подтвердил отсутствие соперничества в "Единой России"Политика 8 июня, 19:36
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в СирииМеждународная панорама 8 июня, 19:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Система московского каршеринга продолжает расширяться, одним автомобилем в день пользуются около восьми раз. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
"Сервис продолжает расширяться, так как пользуется популярностью у горожан. Сегодня одной машиной каршеринга в день пользуются семь-восемь раз, а среднее время поездки составляет не менее часа. Это очень хорошие показатели для нас ", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он отметил, что в планах операторов московского каршеринга расширение автопарка. Для максимально эффективной работы сервиса потребуется около 10 тыс. машин. По данным мэрии столицы, в парке авто краткосрочной аренды могут появиться кроссоверы и новые модели седанов, в том числе отечественного производства.
Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля. Система московского каршеринга была запущена в сентябре 2015 года. В столице работают пять частных операторов, количество зарегистрированных пользователей при этом превысило 500 тыс. человек.