Для максимально эффективной работы каршеринга в Москве не хватает 10 тыс. машин

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Система московского каршеринга продолжает расширяться, одним автомобилем в день пользуются около восьми раз. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Сервис продолжает расширяться, так как пользуется популярностью у горожан. Сегодня одной машиной каршеринга в день пользуются семь-восемь раз, а среднее время поездки составляет не менее часа. Это очень хорошие показатели для нас ", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что в планах операторов московского каршеринга расширение автопарка. Для максимально эффективной работы сервиса потребуется около 10 тыс. машин. По данным мэрии столицы, в парке авто краткосрочной аренды могут появиться кроссоверы и новые модели седанов, в том числе отечественного производства.

Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля. Система московского каршеринга была запущена в сентябре 2015 года. В столице работают пять частных операторов, количество зарегистрированных пользователей при этом превысило 500 тыс. человек.