Власти Москвы начали научную реставрацию объектов ВДНХ

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московские власти начали научную реставрацию объектов ВДНХ и капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Приступили к научной реставрации ВДНХ, это требует серьезных вложений и времени. То же самое касается инженерных коммуникаций, идет капитальная реконструкция с заменой сетей. Плюс к тому разворачивается большое количество крупных строек - строительство крупного ландшафтного парка, детского парка развлечений, города ремесел", - приводит его слова агентство РИАМО.
Мэр столицы отметил, что работы также предусматривают благоустройство прудов, строительство новых музеев и реставрацию павильонов бывших республик СНГ. "Это все необходимый минимум, чтобы привести в порядок ВДНХ", - отметил он.
Ранее, 6 июня, Собянин сообщил о завершении реконструкции арки Северного входа ВДНХ, которая не реставрировалась почти 80 лет. В то же время, по его словам, "на десятках других объектов продолжаются работы, так что в этом году будет еще много открытий. Мэр Москвы также ранее принял участие в торжественной церемонии открытия Международного центра балета на территории ВДНХ.