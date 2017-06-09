Нарушившая госконтракт фирма в Москве нанесла ущерб более чем на 37 млн рублей

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" из-за нарушений, допущенных при исполнении госконтракта между коммерческой организацией и государственным бюджетным учреждением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В январе 2017 в полицию с заявлением обратился гендиректор одной из фирм, который сообщил о нарушениях, допущенных при исполнении госконтракта между одним из государственных бюджетных учреждений и коммерческой организацией", - сообщили в ведомстве. По результатам доследственной проверки следствием УВД по Северному административному округу было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159) УК РФ.
По данным московской полиции, следствие установило, что коммерческой организацией в ходе исполнения контракта была поставлена продукция, которая не соответствует техническому заданию и ненадлежащего качества, таким образом был причинен ущерб на сумму более 37 млн рублей.
В пресс-службе столичной полиции подчеркнули, что этот госконтракт, некачественно исполненный коммерсантами, не связан с реализацией проекта благоустройства Москвы "Моя улица".
В рамках расследования уголовного дела проводится необходимый комплекс мероприятий и следственных действий, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям руководителя коммерческой организации и другим фигурантам уголовного дела.
Ранее ряд СМИ сообщал, что в отношении руководства ГБУ "Автомобильные дороги" Москвы возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета города не менее 200 млн рублей. По информации интернет-ресурса Life, речь идет о том, что при реализации проекта "Моя улица" выделялись деньги на покупку бордюрного камня, который так и не был поставлен.