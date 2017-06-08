Собянин: система московского общественного транспорта входит в пятерку лучших в мире

Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении законаМеждународная панорама 8 июня, 23:35
Назаров: легкоатлетка Ласицкене в Риме в очередной раз доказала, что ей нет равных в миреСпорт 8 июня, 23:34
Минздрав РФ предлагает ограничить использование антибиотиковОбщество 8 июня, 23:30
Легкоатлет Шубенков заявил, что "с треском" проиграл соперникам старт забега в РимеСпорт 8 июня, 23:09
Экс-глава ФБР: многие сообщения в американских СМИ о России абсолютно неверныМеждународная панорама 8 июня, 22:58
Первый канал приобрел права на показ фильма "Интервью с Путиным"Общество 8 июня, 22:51
Акционеры Yahoo одобрили продажу основных активов компании за $4,48 млрдЭкономика и бизнес 8 июня, 22:49
Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 8 июня, 22:46
Антонов: баскетболисты ЦСКА уделили особое внимание опеке ШведаСпорт 8 июня, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт Москвы входит в пятерку лучших мировых систем, по числу и продолжительности заторов на дорогах столица переместилась с первого на седьмое место в мире. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире в "ВКонтакте".
"По международным оценкам, общественный транспорт Москвы входит в пятерку лидеров мира. Две трети москвичей пользуются общественным транспортом, в часы пик особенно. И это самый большой процент людей, которые пользуются общественным транспортом среди мегаполисов мира", - сказал он. "По пробкам сегодня мы ушли на седьмое место. Трафик в центре города улучшился на 25%", - добавил он.
Собянин отметил, что в Москве зарегистрировано 4 млн легковых автомобилей, тогда как центр города вмещает, по словам мэра, порядка 200 тысяч машин. "Мы никого не выдавливаем из центра, такой задачи нет. Исторический центр может вместить ровно столько машин, сколько он может. Если не регулировать этот процесс, в первую очередь пострадают именно автомобилисты", - сказал Собянин.
При этом мэр Москвы отметил, что не согласен с подходом мэра Парижа Анн Идальго, которая пытается освободить исторический центр города от машин. "Есть категория людей, которым нужен автомобиль по разным причинам", - сказал он.
"Мы должны создать такую мотивацию, что если у тебя есть возможность проехать на общественном транспорте, то лучше на общественном транспорте. Если у тебя метро под боком, садись на метро. Но если у тебе крайне необходимо поехать на машине, у тебя должна быть такая возможность. Надо регулировать мотивацию водителей так, чтобы на дорогах были те, кому это действительно нужно", - подчеркнул мэр Москвы.