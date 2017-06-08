Собянин: работы по благоустройству в центре столицы закончатся в ближайшие два-три месяца

Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении законаМеждународная панорама 8 июня, 23:35
Назаров: легкоатлетка Ласицкене в Риме в очередной раз доказала, что ей нет равных в миреСпорт 8 июня, 23:34
Минздрав РФ предлагает ограничить использование антибиотиковОбщество 8 июня, 23:30
Легкоатлет Шубенков заявил, что "с треском" проиграл соперникам старт забега в РимеСпорт 8 июня, 23:09
Экс-глава ФБР: многие сообщения в американских СМИ о России абсолютно неверныМеждународная панорама 8 июня, 22:58
Первый канал приобрел права на показ фильма "Интервью с Путиным"Общество 8 июня, 22:51
Акционеры Yahoo одобрили продажу основных активов компании за $4,48 млрдЭкономика и бизнес 8 июня, 22:49
Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 8 июня, 22:46
Антонов: баскетболисты ЦСКА уделили особое внимание опеке ШведаСпорт 8 июня, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Благоустройство центра Москвы по программе "Моя улица" будет завершено в июле-августе этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Речь идет не о годах, а о месяцах. В течение июня, июля, августа мы все основные работы закончим. Таким образом, у нас все основные улицы исторического центра города будут благоустроены", - рассказал мэр в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте". По словам Собянина, работы будут завершены на Тверской улице, Кремлевском, Бульварном и Садовом кольцах, Новой и Старой площадях.
"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.