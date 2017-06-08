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Собянин: работы по благоустройству в центре столицы закончатся в ближайшие два-три месяца

Москва
8 июня, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По словам мэра, работы будут завершены на Тверской улице, Кремлевском, Бульварном и Садовом кольцах, Новой и Старой площадях

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Благоустройство центра Москвы по программе "Моя улица" будет завершено в июле-августе этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Речь идет не о годах, а о месяцах. В течение июня, июля, августа мы все основные работы закончим. Таким образом, у нас все основные улицы исторического центра города будут благоустроены", - рассказал мэр в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте". По словам Собянина, работы будут завершены на Тверской улице, Кремлевском, Бульварном и Садовом кольцах, Новой и Старой площадях.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.

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Собянин, Сергей Семенович
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