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Археологи обнаружили руины четырех древних церквей при строительных работах в Москве

Москва
9 июня, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

На Сретенке археологи также обнаружили колодец, который был частью первого в Москве водопровода общего пользования

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Москве фундаменты четырех церквей XVI-XVII вв., которые были снесены в 1920-1930-е годы. Находка была сделана во время работ по замене коммуникаций по программе "Моя улица", сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"С исторической точки зрения находки представляют собой руины. Все найденные остатки фундаментов мы сохраним, законсервируем и засыплем стерильным грунтом, чтобы вернуть их в привычную среду. Это подземные части сооружений, которые никогда не предназначались для того, чтобы находиться на открытом воздухе. Экспонировать их очень сложно с технической точки зрения", - пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Обнаруженные фундаменты относятся к церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы (площадь Воровского), церкви Сошествия Святого Духа (Гоголевский бульвар), церкви Святителя Николая Чудотворца и церкви Спаса Преображения в Пушкарях (обе - Сретенка). Остатки построек будут описаны и нанесены на археологическую карту Москвы.

Во время работ на Сретенке специалисты также обнаружили колодец, который был частью первого в Москве водопровода, предназначенного для общественного пользования. Водопровод был построен по указу Екатерины II. Также при раскопках на Сретенке обнаружена финно-угорская "шумящая" подвеска с двумя колокольчиками, а в районе Лубянской площади - грузило для рыбалки с указанием имени владельца - Ивана Михайлова, а такеж польская монета солид.

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