Выделенная полоса будет действовать на Волоколамском шоссе во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные власти 17 июня введут временную выделенную полосу на Волоколамском шоссе, рядом с которым располагается футбольный стадион "Открытие-Арена", сообщается на официальном портале московской мэрии.

"17 июня в связи с началом Кубка конфедераций на Волоколамском шоссе введут временную выделенную полосу - от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Она будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города", - уточняется в сообщении.

В мэрии добавили, что выделенная полоса на Ленинградском шоссе перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле также изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Изменения будут действовать до 2 июля.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе "Открытие-Арена" (в период Кубка конфедераций и чемпионата мира он будет называться "Спартак").