"Азбука Вкуса" в Москве и Подмосковье оштрафована за необработанные холодильники

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовала торговую сеть ООО "Городской супермаркет" (сеть - "Азбука вкуса") в Москве и в подмосковных городах Дмитров, Мытищи и Королев. Одно из выявленных нарушений - необеззараженные холодильники, сообщило в пятницу управление.

"За выявленные нарушения ООО "Городской супермаркет" привлечено к административной ответственности <…> в виде наложения административных штрафов на общую сумму 130 тыс. рублей. Выданы предписания об устранении нарушений законодательства", - говорится в сообщении.

"Азбука вкуса" не обеззараживала холодильные камеры и не проводила положенные систематические обследования фруктов и овощей, пояснили в Россельхознадзоре. Также у сети отсутствует распорядительный документ о назначении ответственного за проведение систематических обследований и план таких обследований на 2017 год.

Торговая сеть реализовывала неупакованные фрукты и свежие овощи, добавили в управлении. Это не дает покупателям возможности узнать наименование и место нахождения изготовителя, дату изготовления, сроки годности, условия хранения и происхождение продукции.

Торговая сеть премиум-класса "Азбука вкуса" насчитывает 80 супермаркетов в Москве (20), Московской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области. Оборот "Азбуки Вкуса" по итогам 2015 финансового года 45,5 млрд руб. (без НДС). Результаты 2016 финансового года компания пока не обнародовала.