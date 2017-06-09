"Многонациональная Россия" соберется 12 июня в центре Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Многонациональная Россия" пройдет 12 июня в центре столицы. Для гостей будет организована обширная культурная и развлекательная программа, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое совместно с правительством Москвы выступило организатором праздника.

"12 июня - самый молодой праздник нашей страны, но, несмотря на это, я уверен, что он должен объединять всех россиян, чтобы все народы России могли почувствовать себя единой страной. Символично, что наш фестиваль - одно из ключевых событий празднования Дня России - пройдет в самом центре столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя ФАДН Игоря Баринова.

По информации организаторов, для гостей праздника будут работать тематические шатры, в которых можно будет познакомиться со всеми регионами и народами России.

"В шатре "Страна мультфильмов" детям и взрослым покажут мультфильмы из цикла "Мульти-Россия" о разных народах и городах; в шатре "Страна ремесел" установят настоящую кузницу и гончарный круг для создания шедевров из керамики; в шатре "Страна кукол" будет работать кукольная мастерская и выставка кукол в национальных костюмах", - отметили в пресс-службе.

На аллеях Тверского бульвара откроется уникальная выставочная экспозиция "Страна в деталях", демонстрирующая разнообразие всех регионов России. Также в течение всего дня будут работать ярмарочные ряды с национальными товарами и лакомствами.

Кульминацией фестиваля станет музыкальный марафон с участием популярных национальных коллективов и исполнителей. Старт празднику будет дан ровно в полдень в День России на Пушкинской площади.